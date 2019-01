NAI Apollo gewinnt Christian Dörner als Director Office Letting

Christian Dörner

Christian Dörner ist seit dem 15. Januar Director Office Letting bei Nai Apollo. In dieser Funktion ist er Teamleiter der Büro- und Retail-Vermietung des Unternehmens. Der 47-Jährige kommt von CBRE, wo er zuletzt als Senior Director im Advisory & Transaction Services Team für die Betreuung von nationalen und internationalen Großkunden zuständig war.

Dörner ist seit 20 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig. „Mit Christian Dörner gewinnt NAI Apollo einen absoluten Experten für unser Geschäftsfeld Büro- und Retail-Vermietungen. In einem aus Mieter- und Eigentümersicht immer schwierigeren Umfeld kann er auf seine breite Erfahrung mit nationalen und internationalen Kunden zurückgreifen. Christian ist eine deutliche Verstärkung für uns und ein weiterer Wettbewerbsvorteil für unser Unternehmen“, sagt Andreas Wende, Geschäftsführer von NAI Apollo.



„Flächensuche und -management gestalten sich für mittelständische Unternehmen immer schwieriger. Insbesondere in den angespannten Märkten und besonders nachgefragten Lagen gehen die Möglichkeiten immer weiter zurück. Das kann zu Problemen in der Unternehmensentwicklung führen. Wir stehen als Partner und Berater aber zur Seite, um das bestmögliche Ergebnis gemeinsam zu erzielen“, sagt Christian Dörner, neuer Director of Office Letting bei der Immobilienberatungsgruppe.



Radomir Vasilijevic (43), der seit 20 Jahren im Frankfurter Bürovermietungsmarkt arbeitet und zuvor 7 Jahre als Director Office Letting tätig war, übernimmt ab sofort als Partner und Director Investment bei NAI Apollo eine neue Kernaufgabe. „Das Investmentgeschäft nimmt eine entscheidende Rolle in unserem Beratungsalltag ein. Nachdem Radomir Vasilijevic bereits zahlreiche Erfolge mit seinem Team in der Vermietung erzielen konnte, freuen wir uns, dass er nun tatkräftig die Investmentberatung für professionelle und semiprofessionelle Anleger vorantreiben wird. Er verfügt über eine enorme Marktkenntnis insbesondere in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Da kennt Rado jedes Objekt und jede Fläche“, sagt Wende.