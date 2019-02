NAI Apollo: Radu-George Moldovan baut Retail-Cluster NRW auf

Mit Radu-George Moldovan hat die Gruppe einen Experten für den Aufbau des Retail-Clusters NRW verpflichten können. Er wird zukünftig als Regionalleiter NRW im Bereich der Laden- und Gastronomievermietung für die Partner der NAI Apollo Group, darunter Larbig & Mortag Immobilien, Cubion Immobilien und Imovo Immobilien, tätig sein.

.

Mit der Bildung des Kompetenzclusters „Retail-NRW“ innerhalb der NAI Apollo Group wollen die drei Partnerunternehmen den Standort NRW weiter stärken. Seit mehr als fünf Jahren ist die Larbig & Mortag Immobilien GmbH in der Laden- und Gastronomievermietung in B-Lagen im Großraum Köln, Bonn und Leverkusen vertreten. „Mit diesem Schritt wollen wir unseren Kunden gemeinsam mit der NAI Apollo Group eine vollumfängliche Dienstleistung städteübergreifend bieten. Egal ob Köln, Düsseldorf, das Ruhrgebiet oder die dazwischen liegenden Städte und Gemeinden, wir bieten gemeinsam mit den NAI Apollo-Partnerbüros in NRW die größte Flächenabdeckung an.“ sagt Jan Seidenfaden, Leiter Ladenvermietung bei Larbig & Mortag Immobilien.



Ziel ist es, den Bereich zu stärken und über die Stadtgrenzen Kölns hinaus zu erweitern. Auf Grund dessen wird Radu-George Moldovan das Laden- und Gastronomieteam zusammen mit Jan Seidenfaden leiten und unterstützen. Der 50-Jährige kommt von CBRE, wo er mehr als fünf Jahre als Associate Director für den Aufbau der Stadtteillagenvermietung sowie für Laden- und Gastronomieflächen in 1A- und 1B- Lagen zuständig war.



„Wir freuen uns über den kompetenten Personalzuwachs im Bereich Ladenvermietung. Strategisch ist uns dieser Bereich sehr wichtig, da in Zukunft immer mehr Ladenflächen in urbanen Stadtquartieren ausgewiesen werden. Zusätzlich befindet sich der Einzelhandelsmarkt in einem deutlichen Umbruch, so dass wir uns auch hier für unsere Kunden spezialisierter aufstellen. Hier können wir nun flächendeckend beraten.“ so Uwe Mortag, Geschäftsführer bei Larbig & Mortag Immobilien.



Zukünftig stehen den Kunden der Gruppe dadurch die Türen für weitere Städte NRWs, wie Düsseldorf, Aachen und dem Ruhrgebiet im Bereich der Laden- und Gastronomievermietung offen. Die Gruppe hat das Potential erkannt und möchte dieses nun stärken und erfolgreich wachsen lassen.