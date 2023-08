NAI Apollo baut mit Klaus Schumacher NPL-Plattform auf

Klaus Schumacher.

NAI Apollo hat Klaus Schumacher für seinen Corporate Finance-Bereich unter der Leitung von Ingo Rösinger gewonnen. Gemeinsam werden sie eine immobilienorientierte Special Situation-Plattform mit breitem Dienstleistungsangebot im Bereich NPL und Distressed Real Estate auf den Weg bringen.

„Es freut uns sehr, dass wir Klaus Schumacher als ausgewiesenen Experten auf seinem Gebiet gewinnen konnten. In der aktuellen Marktsituation ist es besonders wichtig, einen Spezialisten wie ihn an der Seite zu haben, der Mandanten in herausfordernden Situationen kompetent und vertrauensvoll berät und konstruktive Lösungen anbieten kann.“, sagt Dr. Marcel Crommen, Managing Partner bei NAI Apollo.



Schumacher wechselt von der DPF AG, bei der er fünf Jahre als Managing Director den Bereich Akquisition und Business Development verantwortete. Zuvor war er lange Zeit im Investment und im Work-out von NPLs, die mit größeren – zumeist gewerblich genutzten – Immobilien besichert waren, in führenden Positionen tätig. Zu seinen beruflichen Stationen gehören unter anderem Lohnbach Investment Partners und Albulus Investment Advisors Germany.