Nagel verdoppelt Logistikkapazitäten in Hamburg

Die Nagel-Group startet ein umfangreiches Erweiterungs- und Modernisierungsprojekt am Standort Hamburg. Das Unternehmen wird den Standort im Gewerbegebiet Allermöhe komplett neu strukturieren. Neben dem Neubau eines Umschlaglagers werden auch die Lagerkapazitäten modernisiert und erweitert. Für das Großprojekt investiert die Nagel-Group mehr als 60 Millionen Euro.

An der Hans-Duncker-Straße im Hamburger Bezirk Bergedorf ist die Nagel-Group derzeit auf einem 33.000 m² großen Grundstück tätig, die Grundstücksgröße erweitert sich nun auf mehr als 70.000 m². Auch die Logistikkapazitäten werden sich verdoppeln, künftig stehen ca. 18.000 Palettenstellplätze zur Verfügung.



„Der Standort Hamburg war für unser Unternehmen immer etwas besonders. Hier haben wir 1959 unsere erste Niederlassung außerhalb des Stammsitzes errichtet. In Hamburg-Allermöhe sind wir seit den Achtziger Jahren ansässig und haben uns immer wieder erweitert. Jetzt geben wir den Startschuss für die Errichtung eines hochmodernen Logistikkomplexes“, sagte die Verwaltungsratsvorsitzende Marion Nagel bei der Grundsteinlegung, mit der der offizielle Baustart gefeiert wurde.



Die umfassende Modernisierung und Erweiterung ist Teil des größten Investitionsprogramms der Firmengeschichte. „Bis zu 1 Milliarde Euro werden wir bis 2032 investieren. In unser Netzwerk und in unsere digitale Infrastruktur“, sagte Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group. Hamburg gehört zu den umfangreichsten Projekten, die umgesetzt werden. „Dabei haben wir uns auch klar dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben: Wir investieren in modernste Kälteanlagen, werden Photovoltaikanlagen errichten und erarbeiten Konzepte für die nachhaltigere Zustellung. Dazu läuft mit unserem Corporate Venture Leafr hier in Hamburg bereits ein spannendes Projekt“, erläuterte Carsten Taucke.



Die Firma Bremer Bau entwickelt die Logistikimmobilie als Generalunternehmer. Die Fertigstellung ist für Anfang 2026 geplant. „Wir werden diesen Standort am offenen Herzen komplett neu strukturieren, bei laufendem Betrieb. Dies wird für alle Projektteilnehmer eine große Herausforderung“, sagte André Pleines, Executive Director Real Estate bei der Nagel-Group. In mehreren Bauabschnitten werden neue Lager- und Umschlagshallen für Frischelogistik errichtet, hinzu kommt ein Parkhaus für Mitarbeiter und größere Park- und Rangierflächen für Auflieger. „Dies ist ein Megaprojekt, das nur Dank der Unterstützung der Stadt Hamburg, unserer Bau-Partner und vom ganzen Nagel-Standort heute hier beginnen kann“, so Pleines.