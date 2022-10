Nagel setzt Spatenstich für neuen Standort in Tirol

Die Nagel-Group hat mit dem Bau eines neuen Logistikstandortes im österreichischen Radfeld begonnen. Auf einer Grundstücksfläche von rund 20.000 m² entsteht direkt an der Autobahn A12 das neue Umschlagslager für den Frischebereich. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Die Nagel-Group investiert rund 14,5 Millionen Euro in die Errichtung des neuen Standortes. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich wurde der Baubeginn am 29. September 2022 gefeiert.

