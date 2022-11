Nagel-Group eröffnet Erweiterung in Bochum

Die Nagel-Group hat den Bau der neuen Kühllogistikhalle in Bochum fertiggestellt. Mit 20.000 neuen Palettenstellplätzen erweitert der Standort seine Kapazitäten auf über 55.000 Stellplätze. Die Eröffnung des modernen Kühllogistikzentrums erfolgte im Rahmen eines Mitarbeiterevents. Das Projekt wurde gemeinsam mit den Eigentümern Rolf und Uwe Kappel umgesetzt, die in die Erweiterung des Logistikstandortes investierten. Durch die Erweiterung entstehen bis zu 100 neue Arbeitsplätze.

Mit dem Spatenstich im Oktober 2021 lief das Bauvorhaben auf dem 44.000 m² großen Grundstück in Bochum an. Im Spätsommer 2022 erfolgte die planmäßige Fertigstellung des Gebäudekomplexes. „Mit der Erweiterung unserer Kontraktlogistikfläche können wir nun weitere umfangreiche Kundenprojekte abwickeln“, so Björn Heinermann, Niederlassungsleiter der Nagel-Group in Bochum. „Auch bietet uns die hochmoderne Technik zusätzliche Möglichkeiten, unser Dienstleistungsspektrum zu erweitern.“