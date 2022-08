Mit dem symbolischen ersten Spatenstich startete die Nagel-Group am Donnerstag den Ausbau ihres Standorts zu einer Multi-Temp-Anlage in Nürnberg. Insgesamt kommen rund 10.500 m² Logistikfläche auf dem knapp 60.000 m² großen Grundstück im Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht direkt an der A6 hinzu.

Fotos: Nagel-Group



