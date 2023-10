Nächtigungsumsatz in Wien steigt um 20%

Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe betrug im August 102,9 Millionen Euro und lag damit um 23% über dem Vorjahr. Zwischen Jänner und August erwirtschafteten die Betriebe 724,9 Millionen Euro. Der September erreichte 1,6 Millionen (+20%) Gästenächtigungen. Seit Jahresbeginn wurden 12,5 Millionen (+37%) Übernachtungen gezählt.

.

Den September 2023 schloss Wien mit 1.578.000 Nächtigungen und einem Plus von 20% zum Vergleichsmonat 2022 ab. Zwischen Jänner und September verzeichnete die Bundeshauptstadt 12.541.000 Übernachtungen – das bedeutet einen Zuwachs von 37% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit 2.498.000 Übernachtungen (+30%) führt Deutschland die Liste der Top-10-Märkte im bisherigen Jahresverlauf an, gefolgt von Österreich (2.260.000, +17%), den USA (743.000, +41%), Italien (639.000, +59%), Großbritannien (468.000, +45%), Spanien (385.000, +32%), Frankreich (354.000, +41%), Polen (350.000, +49%), Israel (291.000, +28%) sowie der Schweiz (283.000, +38%).



Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im August 102.907.000 Euro – das bedeutet einen Zuwachs von 23% zum Vergleichsmonat 2022. Im Zeitraum Januar bis August konnten die Betriebe 724.868.000 Euro erwirtschaften – ein Plus von 54% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im September rund 74% (9/2022: rund 69%), jene der Betten September 58,2% (9/2022: 54,6%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis September) lag die Zimmerauslastung bei rund 67% (1-9/2022: rund 55%), die Bettenauslastung bei 52,9% (1-9/2022: 43,5%). Insgesamt waren im September etwa 73.000 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um 5.700 Betten (+8,6%) mehr, als im September 2022 angeboten wurden.