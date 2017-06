Nächstes Me and All Hotel kommt nach Stuttgart

Die Expansion der Me and All Hotels nimmt Fahrt auf: Mit der DB Station & Service AG wurde der Vertrag für ein Hotel mit 153 Zimmern in Stuttgart unterzeichnet.

Die neue Lindner-Hotelmarke wird im Bonatzbau, im historischen Empfangsgebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofes, einziehen. Im Zuge von Stuttgart 21 wird das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk umfassend modernisiert und erhält ein neues Tragwerk sowie moderne Gebäudetechnik. Vor allem im Inneren erfährt das Empfangsgebäude eine erhebliche gestalterische und funktionale Aufwertung. Das stadtbildprägende Äußere des Bahnhofsgebäudes bleibt dabei erhalten. Während im Erdgeschoss zahlreiche Einkaufs- und Verweilmöglichkeiten angesiedelt werden, werden in den oberen drei Gebäu...

Fotos: Ingenhoven Architects



