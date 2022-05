Nächster Teilabschnitt der „Universelle-Werke“ vor Eröffnung

Mit der Eröffnung des nächsten Teilabschnitts der „Universelle-Werke“ gewinnt der zukünftige Technologie- und Wissenschaftsstandort in der westlichen Dresdener Südvorstadt weiter an Profil. Der Eigentümer, die Immopact Universelle Werke GmbH, hat in diesem Abschnitt die bestehende historische Bausubstanz saniert und um einen Erweiterungsbau ergänzt.

.