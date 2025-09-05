Nächster Neuzugang im Iller Center Senden

Die IPH Gruppe kämpft im Iller-Center mit einem weiteren Neuzugang in diesem Jahr weiter um die Reduzierung des Leerstands: Die zur Bestseller-Gruppe gehörende dänische Modemarke Only wird auf rund 360 m² einen Store eröffnen. Neben dem Jeanslabel hatte der Manager zuvor bereits die US-Schuhmarke Skechers gewonnen, die im März ihre Eröffnung gefeiert hat [wir berichteten].

.

„Das Konzept ergänzt den Branchenmix des Centers im Bereich Fashion optimal und trägt zur weiteren Attraktivitätssteigerung des Standorts bei“, sagt Lars Jähnichen, Geschäftsführer der IPH Gruppe.



Das Fachmarktzentrum mit einer Gesamtfläche von rund 25.500 m² wurde 1974 errichtet und zuletzt 2021 umfassend modernisiert. Es gehört seit 2021 zum Bestand der MEAG. Der Vermögensverwalter hatte das FMZ damals von Patrizia im Auftrag für Mandanten der Munich Re Gruppe sowie zwei Immobilien-Spezialfonds mit Anlageschwerpunkt „Großflächiger Einzelhandel“ erworben [wir berichteten]. In 2022 erhielt die IPH Gruppe das Management-Mandat und betreut das Center in der Berliner Straße 9-11 seither.

