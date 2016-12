Münster: Neuzugänge in der 1A-Lage

Der hochwertige Einzelhandelsbesatz in Münster bekommt Zuwachs. Die italienische Kosmetik-Marke Kiko Milano setzt auf die 1A-Lage Ludgeristraße, während der Onlineshop Torquato in der Top-Lage Ecke Alter Steinweg 1/Alter Fischmarkt 28 Stellung bezieht und die österreichische Sportgeschäft-Kette Blue Tomato das szenige Umfeld in der Königstraße nutzen will.

KiKo Milano eröffnet Flagship-Store

In der Top-Konsumlage Ludgeristraße wird das aus Italien stammende Make-Up, Gesichts- und Körperpflege Label KiKo Milano im Frühjahr des kommenden Jahres einen Flagship-Store eröffnen. Das Unternehmen hat hierfür erst kürzlich einen Mietvertrag mit dem privaten Eigentümer über rund 145 m² unterzeichnet, die Flächen im Gebäud...

[…]