Nadja Pröwer neue Head of Building Consultancy CEE bei CBRE

Nadja Pröwer (48), seit 2021bei CBRE tätig, übernimmt – zusätzlich zu ihrer Aufgabe in Österreich – ab sofort die Position als Head of Building Consultancy CEE.

.

Pröwer koordiniert damit ein Team von rund 150 Building Consultancy Experten und Epertinnen in mehr als sechs Ländern. Der Fokus der Tätigkeit der Building Consultancy Teams bei CBRE liegt auf Projektmanagement, Design und TDD-Dienstleistungen.



Nadja Pröwer ist seit November 2021 bei CBRE in Österreich als Head of Building Consultancy tätig, davor betreute sie 13 Jahre lang – zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Projektmanagement – beim internationalen Planungs- und Projektmanagementunternehmen Drees & Sommer großvolumige Projekte in unterschiedlichen Branchen. Zudem sammelte die Architektin (TU Dresden / ETSAV Barcelona) Erfahrungen bei Architekturbüros in Barcelona, Budapest und Wien. Pröwer ist Vorständin im Salon Real in Wien, Vizepräsidentin bei der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) und war zudem einige Jahre als Lektorin für Bauträgerwesen an der FH Wiener Neustadt tätig.



„Expertinnen wie Nadja Pröwer, der internationale Wissensaustausch, die globale Präsenz und die daraus resultierenden Erfahrungen sind die wesentlichen Vorteile von CBRE. Vorteile, die wir tagtäglich an unsere Kunden und Kundinnen weitergeben“, so Andreas Ridder, Managing Director CBRE Österreich.