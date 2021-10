Nadine Gelke steuert fÃ¼r Barings AnkÃ¤ufe in der Region Nord-Ost

Nadine Gelke

© Barings Real Estate

Barings hat Nadine Gelke zur Direktorin im Bereich Acquisition & Sourcing ernannt. Seit dem 01. Oktober 2021 ist sie maßgeblich für die Investments der Region Nord-Ost zuständig. Sie arbeitet aus der Berliner Niederlassung heraus, welche Barings im Frühjahr eröffnet hatte .

.

Nadine Gelke kommt von LaSalle Investment Management, wo sie die letzten vier Jahre als Head of Investment Nordics & Netherlands tätig war und für ein Transaktionsvolumen in Höhe von 850 Millionen Euro verantwortlich zeichnete. Davor arbeitete Nadine Gelke unter anderem bei Deka Immobilien und CorpusSireo Asset Management. Benedict Rasche arbeitete zuvor als Analyst bei Ardian in Frankfurt.



Mit der Eröffnung des Standorts Berlin und den bestehenden Büros in Frankfurt und München bearbeitet Barings nach der Neustrukturierung des Geschäfts im letzten Jahr den deutschen Markt nun aus drei Niederlassungen.