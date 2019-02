Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna feierlich eröffnet

Der moderne Neubau des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) von Fortuna Düsseldorf ist eröffnet. Zur feierlichen Zeremonie am Freitag, 8. Februar, kamen über 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport an den Flinger Broich, darunter auch Oberbürgermeister Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat sich an dem Bauprojekt mit 1,9 Millionen Euro beteiligt.

