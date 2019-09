Nachhaltige Mobilitätsoffensive im Munich Airport Business Park

Nach dem Express- und Rufbus startet die Gemeinde Hallbergmoos ab 21. August 2019 eine weitere nachhaltige Mobilitätsoffensive. In Kooperation mit dem Mobilitätsdienstleister movelo GmbH gehen zwei eBike-Sharing-Stationen an den Start und mit dem Anbieter für e-Kfz-Ladesäulen, be-Enegised, starten zwei weitere gemeinsame Pilotprojekte. „Alle Mitarbeiter der im MABP ansässigen Unternehmen können dann bequem und nachhaltig mit einem Elektrofahrrad von der S-Bahn-Station Hallbergmoos zum MABP gelangen. Für Fahrer von Elektroautos stehen am Businesspark ab sofort e-Ladesäulen zur Verfügung. Damit baut die Gemeinde die Elektromobilität weiter aus“, sagt Harald Reents, Erster Bürgermeister in Hallbergmoos.

.

„Mit den beiden Pilotprojekten verbessert die Gemeinde insbesondere die Standortqualität des MABP und schafft den Mitarbeitern einen großen Vorteil, der es einfach macht, nachhaltig und bequem an den Arbeitsplatz zu gelangen“, erklärt Alexander Mademann, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Hallbergmoos. Zudem laufen in der Gemeinde die Arbeiten auf Hochtouren, auch das restliche Gemeindegebiet baldmöglichst mit E-Ladesäulen zu versorgen.



Mit vorerst insgesamt zehn gebrandeten e-Bikes und zwei Stationen, die jeweils seit dem 1. September Abstell- und Lademöglichkeiten für die Elektrofahrräder bieten, startet die Gemeinde Hallbergmoos in die zweimonatige Einführungsphase. In dieser Zeit steht das Angebot kostenfrei zur Verfügung. Später können die e-Bikes gegen eine geringfügige Mietgebühr gebucht werden. Mit einem speziellen Zugangscode können sich die Unternehmen im MABP registrieren, ihre MitarbeiterInnen buchen und nutzen das intelligente e-Bike-Sharing mit Hilfe einer Smartphone App. Eine zugangsbeschränkte Station befindet sich direkt am S-Bahnhof Hallbergmoos, die andere liegt mitten im MABP an der Lilienthalstraße 10.



Ebenfalls mitten im MABP, neben den e-Bikes, sind ab sofort vier von den 14 öffentlichen Parkplätzen für Elektrokraftfahrzeuge reserviert. Dort stehen Schnellader als sogenannte Hyper-Charger der Firma Alpitronic und Normalladesäule der Firma EBG compleo GmbH bereit. Anbieter für das Back-end System ist be-Enegised.