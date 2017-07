Nachfragedruck und Produktmangel dominieren Marktgeschehen im Münchener Büromarkt

Im ersten Halbjahr 2017 wurde am Münchner Bürovermietungsmarkt ein Umsatzergebnis (inklusive Eigennutzungen) von 416.900 m² erzielt. Dies entspricht einem Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nach dem Rekordergebnis zum Jahresauftakt verlangsamte sich der Umsatz im zweiten Quartal etwas und schloss mit 154.500 m². Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse des integrierten Immobilienberatungsunternehmens CBRE.

.

Flächenmangel: Umland gewinnt an Attraktivität

Während das Gros des Flächenumsatzes mit 70 Prozent im ersten Halbjahr auf die Stadt München entfiel, konnte das Umland im Vorjahresvergleich ein signifikantes Umsatzplus um 62 Prozent verzeichnen.



„Die ausgeprägte Angebotsknappheit in den Toplagen macht ein Ausweichen auf Sekundär- und Peripheriestandorte zunehmend erforderlich. Aufgrund des guten Flächenangebotes und Entwicklungsprojekten zu attraktiven Mietpreisen entscheiden sich viele Unternehmen jedoch auch bewusst für das Umland“, erklärt Rainer Knapek, Head of Office Leasing München bei CBRE.

Neben dem größten Abschluss des ersten Halbjahres, der Eigennutzung von rund 15.000 m² durch Infineon in Neubiberg, wurden zwei weitere der insgesamt fünf Transaktionen über 10.000 m² im Umland abgeschlossen, darunter auch die Neuanmietung der Deutschen Pfandbriefbank im Business Campus Garching.



Im Teilmarktvergleich verbuchte das Umland Nord-Ost den höchsten Umsatzanteil im ersten Halbjahr von 16 Prozent (66.800 m²), vor der Innenstadt Nord-West mit 15 Prozent (62.700 m²) und dem Stadtgebiet Nord-Ost mit zwölf Prozent (48.600 m²). Zu den größten Abschlüssen im zweiten Quartal zählte die Anmietung von rund 8.300 m² im Neubauprojekt ATLAS im Werksviertel durch Design Offices. Darüber hinaus schloss BMW im Objekt Microcity in Unterschleißheim über 7.400 m² ab.



Begünstigt durch die Großabschlüsse markierten Industrie und Bau (20 Prozent), IT (16 Prozent) sowie Beratungsdienstleister (elf Prozent) die umsatzstärksten Branchen. Auch der TMT-Sektor (Technologie, Medien, Telekommunikation) präsentierte sich mit mehr als einem Viertel des Halbjahresumsatzes ungebrochen umsatzfreudig.



Mieten ziehen an

Sowohl die nachhaltig erzielbare Spitzenmiete als auch die gewichtete Durchschnittsmiete erhöhten sich im Vorjahresvergleich geringfügig und erreichten 35,00 Euro pro m² beziehungsweise 16,43 Euro pro m² pro Monat. In der Stadt München lag der Wert bei 18,57 Euro pro m² pro Monat und somit sechs Prozent über dem Vorjahreswert. Im Umland wurde, auch bedingt durch die starke Nachfrage nach Neubauflächen, ein Anstieg der Durchschnittsmiete um vier Prozent auf 11,12 Euro pro m² pro Monat markiert. Das Umland Süd-Ost verzeichnete mit einem Plus von 18 Prozent das höchste jährliche Mietwachstum im Vergleich aller Teilmärkte.



Leerstand sinkt kontinuierlich

Da auch im zweiten Quartal so gut wie keine spekulativen Flächen auf den Markt kamen und zahlreiche vakante Büroflächen über Umnutzungen - vorwiegend zu Hotel und Wohnen - dem Bestand entzogen wurden, baute sich der Büroleerstand in München weiter ab. Im Vergleich zum Vorjahr stehen aktuell knapp ein Fünftel weniger Büroflächen leer. Die Leerstandsrate lag Ende des ersten Halbjahrs bei 3,6 Prozent und damit 90 Basispunkte unter dem Vorjahreswert. Auf die Stadt München bezogen beträgt die Leerstandsrate aktuell sogar nur 2,2 Prozent. Auch im Umland sinkt der Leerstand weiter und lag zum Halbjahr bei anteiligen 9,2 Prozent. Damit wurde zum ersten Mal seit Aufzeichnungsbeginn die Zehn-Prozent-Marke unterschritten.



Die Fertigstellungprognose bis Jahresende lässt keine konkrete Entspannung der Angebotssituation in München erwarten. Von den insgesamt projektierten 171.800 m² ist heute lediglich noch ein Fünftel unvermietet. Im Jahr 2018 werden nach heutigem Kenntnisstand 284.100 m² fertiggestellt. Die Vorvermietungsquote liegt hier aktuell bei 42 Prozent. Erst ab 2019 ist es realistisch, dass zahlreiche neue Projekte für eine Angebotsentlastung am Büromarkt sorgen. „Um den Erfolg des Wirtschaftsstandorts München nachhaltig zu sichern ist es von essentieller Bedeutung, dass neben dem dringend benötigten Wohnraum zukünftig auch weiterhin moderne Büroflächen entstehen“, sagt Knapek.



Investmentmarkt mit starkem Halbjahr trotz schwachem zweiten Quartal

Der Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt München erreichte im ersten Halbjahr 2017 ein starkes Ergebnis von 2,2 Milliarden Euro. Damit liegt das Ergebnis rund zwölf Prozent über dem des Vorjahres und gleichzeitig rund elf Prozent über dem fünfjährigen Durchschnitt der vergangenen ersten Halbjahre. Im zweiten Quartal war mit 897 Millionen Euro ein eher schwaches Investmentvolumen zu verzeichnen. „Die Nachfrage von Seiten nationaler wie internationaler Investoren, die nach wie vor großes Vertrauen in den Standort München setzen, ist ungebrochen hoch“, konstatiert Stefan Striedl, Head of Investment München bei CBRE. „Der Markt ist jedoch aktuell von einem, speziell im Core-Segment, stark ausgeprägten Produktmangel gekennzeichnet, der sich limitierend auf die Transaktionsvolumina auswirkt.“



Großtransaktionen dominieren den Markt

Maßgebend für die Höhe des Investmentvolumens im ersten Halbjahr waren vor allem 13 großvolumige Transaktionen von jeweils über 50 Millionen Euro - kumuliert knapp 58 Prozent des Gesamtumsatzes. Neben der Projektentwicklung Kap West, der bislang größten Einzeltransaktion des Jahres aus dem ersten Quartal, wurde im zweiten Jahresviertel zum Beispiel das Büroobjekt Campus E am Georg-Brauchle-Ring an KanAm veräußert. Darüber hinaus verbuchte auch das mittlere Größensegment zwischen 20 und 50 Millionen Euro einen hohen Anteil vom mehr als einem Viertel des Gesamtvolumens.



Büroimmobilien waren auch im ersten Halbjahr 2017 die mit Abstand meist gehandelte Assetklasse und insgesamt für knapp zwei Drittel des Gesamtvolumens verantwortlich. Hingegen verbuchten Hotels mehr als ein Fünftel des Investmentumsatzes auf sich und stellten damit erneut deren hohe Attraktivität als Alternativanlage zum Bürosegment unter Beweis.



Internationale Investoren zunehmend aktiv

Stärkste Käufergruppe im ersten Halbjahr waren international agierende Asset- und Fondsmanager mit 21 Prozent des Gesamtvolumens. Insgesamt steigerte sich der durch ausländische Käufergruppen erzielte Investmentumsatz deutlich um 78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf knapp ein Drittel des Transaktionsvolumens in der ersten Jahreshälfte.



Mit anteiligen 18 Prozent beziehungsweise 16 Prozent waren auch Versicherungen und Pensionskassen sowie offene Immobilien- und Spezialfonds, deren Anlagedruck nach wie vor sehr hoch ist, käuferseitig stark am Münchner Investmentmarkt aktiv. „Die in München traditionell starken Privatinvestoren blieben 2017 bislang eher zurückhaltend und investierten überwiegend in Transaktionen mit kleineren Volumina“, sagt Striedl.



Nachfragedruck lässt Renditen weiter sinken

Aufgrund der ungebrochen hohen Nachfrage nach Münchner Gewerbeimmobilien stehen die Nettoanfangsrenditen weiter unter Druck. Die anhaltende Nachfragekonzentration auf Premium-Büroprodukte in Münchens Toplagen führte zu einer weiteren Kompression der Büro-Spitzenrendite auf aktuell 3,00 Prozent. Auch für erstklassige Einzelhandelsimmobilien in zentralen Retaillagen sank der Wert erneut ab und liegt nun bei 2,90 Prozent. Damit bleibt München weiterhin der teuerste Investitionsstandort in Deutschland.



Ausblick: Flächenumsatz von bis zu 800.000 m² realistisch

„Die von uns registrierte Nachfrage ist ungebrochen hoch und lässt auf einen weiterhin lebhaften Vermietungsmarkt und ein gutes Ergebnis im zweiten Halbjahr schließen. Der Wettbewerb um gute Flächen in innenstadtnahen Lagen wird sich weiter verschärfen und damit gleichzeitig dafür sorgen, dass die Nachfrage an Sekundär- und Peripheriestandorten abermals steigt. Folglich ist auch hier mit fortschreitendem Leerstandsabbau und tendenziell steigenden Büromieten zu rechnen. Nach unser aktuellen Markteinschätzung ist für das Gesamtjahr 2017 von einem Umsatzergebnis im Marktgebiet München zwischen 750.000 und 800.000 m² auszugehen“, prognostiziert Knapek.



„Aufgrund des weiteren Renditerückgangs, insbesondere im Core-Segment, erwarten wir gerade bei Büroimmobilien eine Ausdehnung des Anlagespektrums in Richtung wertsteigerungsorientierter Anlagemöglichkeiten ebenso wie einen noch stärkeren Fokus auf gute Produkte außerhalb der CBD-Lagen. Darüber hinaus befinden sich zusehends auch Projektentwicklungen sowie alternative Anlageprodukte wie Hotels, Logistikimmobilien oder Healthcare-Einrichtungen auf dem Anlegerradar. Insgesamt erwarten wir im zweiten Halbjahr eine stabile Entwicklung des Investmentgeschäftes in München“, sagt Striedl.