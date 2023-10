Nachfrage nach Zweitwohnsitz im Ausland steigt

Sotheby's International Realty verzeichnet aktuell auf den europäischen Zweitwohnsitzmärkten hohe Zuwachsraten. Insbesondere im oberen Preissegment registrieren die Büros des Immobilienvermittlers eine rege Nachfrage aus Deutschland nach Luxusimmobilien.

.

Deutschlandweit und so auch in Niedersachsen und Bremen hat sich in diesem Jahr der Markt von einem Verkäufer- zu einem Käufermarkt gedreht. Preisabschläge zwischen 10 bis 20 Prozent sind die Regel. Die Ursache ist, neben dem Zinsniveau, die starke Verunsicherung der Verbraucher über Folgekosten und die konjunkturellen Zukunftsaussichten.



Dennoch können aktuell viele Verkäufer noch von den hohen Preissteigerungen der letzten Jahre profitieren. „Nach einer Haltedauer von mehr als zehn Jahren liegt der ehemalige Erwerbspreis immer noch deutlich unter den jetzigen Marktpreisen„, so Thomas Bühre, Geschäftsführer von Sotheby's International Realty in Niedersachsen und Bremen. „Zudem ist ein möglicher Gewinn oft steuerfrei, so dass es nicht lohnt, zögerlich die weitere Entwicklung abzuwarten und seine privaten Wünsche zurückzustellen.“



Eine Investition in Immobilien ist laut Sotheby's International Realty weiterhin eine gute Absicherung gegen die hohe Inflation, ob in Deutschland oder beispielsweise Italien. „Um unseren Kunden den italienischen Immobilienmarkt näher zu bringen, haben wir die General Managerin Diletta Giorgolo aus Rom von Italy Sotheby's International Realty zu uns nach Hannover eingeladen. Im Rahmen einer Kundenveranstaltung wird sie am 2. November über den Markt in Italien berichten“, führt Bühre aus.