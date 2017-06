Nachfrage nach stationärer Pflege wächst weiter

Die Pflegeheim-Beratung Terranus erwartet weiter eine deutlich wachsende Nachfrage nach stationärer Pflege. Dies betonte Geschäftsführer Hermann Josef Thiel im diesjährigen Terranus Pflege Report. Vor allem in Ballungsräumen sei schon jetzt das Angebot knapp. Von Pflegeheim-Betreibern fordert er ein selbstbewussteres Auftreten gegenüber der Politik.

„Die politisch gewollte Angebotsverknappung in der stationären Pflege führt dazu, dass der Nachfragedruck in den nächsten Jahren erheblich steigen wird“, so Thiel. „Das werden insbesondere Bundesländer spüren, in denen sich aufgrund von Einbettzimmerquoten demnächst das Angebot schlagartig verringern wird.“ Solche Quoten treten in Kürze etwa in Nordrhein-Westfalen, Baden-Wü...

[…]