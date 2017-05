Nachfrage nach Asset Management-Leistungen ungebrochen

Dass Asset Management weiter an Bedeutung gewinnen wird, um auch in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld alternative Wertschöpfungspotenziale im Bestand zu heben, darin sind sich alle Befragten einig. Nahezu alle Umfrageteilnehmer sind zudem überzeugt, dass die Digitalisierung signifikanten Einfluss auf ihr Geschäftsmodell hat. Das sind zentrale Ergebnisse einer aktuellen Studie der Ernst & Young Real Estate GmbH (EY Real Estate). Insgesamt 35 Unternehmen gaben im Rahmen der Studie ihre Einschätzung zum Asset-Management-Markt ab, die meisten davon haben mehr als eine Milliarde Euro Assets under Management - alle Befragten zusammen knapp unter 95 Milliarden Euro. Sie verwalten mehrheitlich Büro- und Handelsimmobilien, gefolgt von Industr

