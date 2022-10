Nach Kaufland kommt auch Decathlon

Im Mainzer Gutenberg-Center bewegt sich so einiges. Nachdem die Supermarktkette Real Ende Juni an der Haifa-Allee 1 in Mainz-Bretzenheim die Segel gestrichen hat, hat Kaufland die Fläche im Einkaufszentrum angemietet und mit der Kernsanierung begonnen. Ein Kaufland mit neuem Storekonzept wird hier im Dezember 2022 auf rund 7.300 m² eröffnen.

.

Da Kaufland zwar die ganze Fläche des ehemaligen Real angemietet, sie aber nicht ganz für den eigenen Markt genutzt hat, bieten sich hier nun Möglichkeiten für weitere Geschäfte, die das Gutenberg-Center beleben können.



So sind laut Kaufland-Aussage im kommenden Jahr ein Müller Drogeriemarkt, ein Smyth Toys und ein Sportfachmarkt auf der verbleibenden Fläche geplant. Bei dem Sportfachmarkt dürfte es sich um den französischen Sportartikelfilialisten Decathlon handeln. Zumindest führt Decathlon den Standort im Gutenberg-Center bereits in der Filialliste auf seiner Homepage auf.