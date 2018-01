Nach erteilter Bafin Lizenz startet Exporo Geschäft mit Anleihen

Die Bafin dem Hamburger Spezialisten für Crowdinvesting Exporo kurz vor Jahresabschluss hat die so genannte KWG-Lizenz erteilt. Danach darf Exporo in Zukunft auch Immobilienanlagen in Form von Anleihen bzw. die Finanzierung von Investitionsprojekten anbieten, die über der regulatorischen Schwelle von 2,5 Mio. Euro liegen. Das erweiterte Geschäft wird durch eine neue Gesellschaft abgewickelt. Die Exporo Investment GmbH wird von Dr. Knut Riesmeier geleitet. Mit seiner langjährigen und umfangreichen Erfahrung im Bereich Real-Estate und Finance, u.a. als Gründungs-Geschäftsführer der Meag Munich Ergo Asset Management GmbH, leitet er das Institut als alleiniger Geschäftsleiter.

Ergänzt wird das Team von Dr. Oliver Wilhelm als Head of Client Relations & Sales verantwortlich für das Relationship-Management sowie das Vertriebsmanagement in der Zielgruppe der Großanleger sowie semiprofessioneller und institutioneller Anleger. Darüber hinaus verantwortet Wilhelm das Product Development neuer Anlagekonzepte für Großanleger.



Patrick Hartmann ist als Prokurist und Head of Operations verantwortlich für die Aufbau- und Ablauforganisation des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes sowie die Bereiche Compliance, Meldewesen und Risikomanagement.



Nach Aussagen von Vorstandssprecher Simon Brunke hat Exporo mit seinem Antrag auf die erweiterte Erlaubnis zur Abwicklung von wertpapierbasierten Anlagemöglichkeiten auf die gestiegene Nachfrage nach depotfähigen Immobilieninvestments reagiert, die sowohl seitens der Anleger, als auch seitens der Immobilienentwickler an das Unternehmen herangetragen wurden. Dabei stand bei Anlegern wie Entwicklern das Interesse an depotfähigen und crowdfinanzierten Investments jenseits der 2,5 Mio Euro Schwelle im Vordergrund.