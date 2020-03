Nach anfänglichen Schwierigkeiten nimmt der Gustaf-Gründgens-Platz Formen an

Einst ein unansehnlicher Schandfleck, sind die Fortschritte bei der Neugestaltung des Gustaf-Gründgens-Platzes nun schon deutlich zu erkennen. Die Beigeordnete Cornelia Zuschke und der Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, Florian Reeh, haben sich gestern vor Ort ein Bild von den voranschreitenden Arbeiten gemacht und über den weiteren Fortschritt bei der Gestaltung des Gustaf-Gründgens-Platzes vor dem Schauspielhaus und der Schadowstraße im Zuge des Projektes Kö-Bogen II informiert.

.

„Das Schauspielhaus wird zukünftig durch die neue Oberflächengestaltung des Gustaf-Gründgens-Platzes eingefasst, wodurch die Lage des Schauspielhauses auf dem Gustaf-Gründgens-Platz hervorgehoben wird. Die Bauarbeiten auf dem Platz schreiten zügig voran. Auch auf der Schadowstraße ist die Umgestaltung zwischen Berliner Allee und Bleichstraße voll im Gange“, betonte die Beigeordnete.



Der Gustaf-Gründgens-Platz sowie die benachbarte Schadowstraße wurden über einen längeren Zeitraum für Bauarbeiten für die Wehrhahn-Linie und für den Tiefbau des Kö-Bogen II in Anspruch genommen. Nach Abschluss der Arbeiten an der Tiefgarage vor dem Schauspielhaus wird nun die Oberfläche des Platzes samt dem Umfeld des Schauspielhauses und des Kö-Bogens II neu gestaltet. Zusätzlich wird auch die südliche Bleichstraße an die Schadowstraße angeschlossen.



Zurzeit wird ein Rad- und Fußweg entlang der Rheinbahntrasse gebaut. Die vorläufige Platzoberfläche wird nach und nach hergestellt, da durch die gleichzeitigen Arbeiten am Kö-Bogen II und am Schauspielhaus eine enge Abstimmung erforderlich ist. Eine helle Deckschicht wird voraussichtlich im Sommer dieses Jahres aufgebracht. Voll im Gange ist die Installation eines Fontänenfeldes. Die Inbetriebnahme des Brunnens kann aber erst nach der Fertigstellung der Platzoberfläche erfolgen.



Der Entwurf des Büros FSWLA Landschaftsarchitektur sieht für die Neugestaltung des Platzes verschiedene Elemente vor, die zum Verweilen auf dem neuen Gustaf-Gründgens-Platz einladen. Der größte Teil des Platzes soll den Fußgängern gehören. Die Zufahrt zum Dreischeibenhaus wird am Rande und nördlich des östlichen Baukörpers des Ingenhoven-Tals angelegt. Um eine Verbindung zwischen der bereits fertigen Oberfläche am Kö-Bogen I und den neuen Oberflächen des dritten Bauabschnittes herzustellen, werden Material und Möblierung einheitlich gestaltet.



Die Schadowstraße westlich der Bleichstraße bildet einen Übergang, der zwischen der Gestaltung „Kö-Bogen“ und der Gestaltung „Schadowstraße“ vermittelt. Die Schadowstraße vollständig erneuert. Zentraler Teil der Erneuerung wird die Einteilung der Ost-West-Wegeverbindung sein, parallel zu der Planung für den östlichen Teil der Schadowstraße.