Am 20. Juli eröffnet das Mode- und Accessorieslabel NA-KD für einige wenige Monate einen Pop-Up-Store im altehrwürdigen Streits Haus am Jungfernstieg in Hamburg. Die Flächen wurden bisher von Clas Ohlsen genutzt.

Das 2015 in Schweden gegründete NA-KD, das zu den 20-schnellst wachsenden Unternehm...

[…]