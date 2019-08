N A S Invest ernennt Soenke Rickert zum Head of Finance

Soenke Rickert verstärkt als Head of Finance das Team der N A S Invest Group. Der 47-Jährige leitet das gesamte Finanz- und Rechnungswesen der Unternehmensgruppe und berichtet direkt an Co-CEO Nikolai Dëus-von Homeyer. Mit der neu geschaffenen Position sollen strategische und operativen Finanzthemen an einer Stelle gebündelt und das Wachstums der N A S Invest Group so weiter gestärkt werden.

Vor seinem Wechsel zur N A S Invest war Soenke Rickert Finance Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei EDGE Technologies in Berlin. Hier verantwortete er unter anderem das Finanzberichtswesen und ein Team aus verschiedenen Konzernbereichen. Weitere berufliche Stationen führten Rickert unter anderem zur CBRE Global Investment Administration, CR Investment Management und Union Investment Real Estate. Insgesamt verfügt der Diplom-Kaufmann über mehr als 18 Jahre finanzwirtschaftliche Erfahrung.