MyWellness expandiert nach Ostdeutschland und hat rund 1.800 m² in der Centrum Galerie Dresden gemietet. Eigentümer und Vermieter der Flächen in der Prager Straße 15 ist Klépierre, der sich erst kürzlich auch über die Verlängerung des Bestandskunden Inditex in der Galerie freuen konnte .

