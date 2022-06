MyWellness eröffnet in Wuppertal

Der Spa-Anbieter MyWellness hat rund 1.800 m² in Wuppertal gemietet. Avison Young berät das Unternehmen exklusiv bei der deutschlandweiten Expansion. Eigentümer und Vermieter der Flächen Alter Markt 7, Ecke Steinweg 2 ist ein institutioneller Investor. „Mit dem fünften gemeinsamen Deal mit MyWellness freuen wir uns, die Präsenz des Spa-Anbieters in NRW weiter auszubauen. Nun legen wir den Fokus weiter Richtung Nord- und Ostdeutschland", so Johann Mikhof, Prokurist und Director Office Leasing bei Avison Young.

