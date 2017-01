MyPlace-SelfStorage eröffnet elfte Filiale in Wien

Mit der Eröffnung der elften MyPlace-Filiale in Wien reagiert „MyPlace-SelfStorage“ auf die wachsende Nachfrage nach Selfstorage-Angeboten.

Das neue Gebäude in der Litfaßstrasse 10 in Wien, das ca. 1.100 Lagerräume in flexiblen Größen von 1 bis 100 m² auf 6 Stockwerken beherbergt, wurde mit einem Investitionsvolumen von etwa 8 Millionen Euro errichtet. Im engeren Einzugsgebiet, also in einem Umkreis von fünf bis sieben Autominuten oder vier bis fünf U-Bahn-Stationen, befinden sich die Bezirke 3., 4., 5. und 11., also an die 140.354 Haushalte, das sind rund 271.444 Menschen, die ab nun alles ein- bzw. auslagern können, wofür sie zu Hause oder in der Firma nicht genügend Platz haben.



In Wien bietet damit das Netz der 11 best...

[…]