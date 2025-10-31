My Jewellery eröffnet Store in Trier

Die niederländische Schmuck- und Lifestylemarke My Jewellery eröffnet Anfang 2026 ihr erstes Geschäft in Trier. Der neue Store entsteht in der Fleischstraße 82, wo zuvor Paper & Tea ansässig war. Die Verkaufsfläche im Erdgeschoss umfasst rund 120 m². Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

Mit dem Einzug von My Jewellery gewinnt die Trierer Innenstadt ein junges, modisches Konzept. Das Geschäft befindet sich in einem charmanten Altbau im Herzen der City