My Jewellery eröffnet Store in Leipzig

Das niederländische Schmuck- und Modeunternehmen My Jewellery eröffnet im Herbst 2025 in der Grimmaischen Straße 21 einen Store in Leipzig. Vormieter am Standort war das Schmuckunternehmen Thomas Sabo, das mit Schließung nur noch in den Höfen am Brühl in der City zu finden ist. Lührmann hat den Eigentümer bei der Vermietung beraten. My Jewellery wurde vom niederländischen Maklerhaus Mc Devitt vertreten, das europaweit exklusiv für das Unternehmen tätig ist, Vormieter Thomas Sabo wurde von der Stokes Retail Solutions GmbH vertreten.

„Wir freuen uns, dass wir My Jewellery einen absoluten Top-Standort in der Leipziger Innenstadt vermitteln konnten“, so Simon Frank, der als Prokurist Vermietung Retail am Berliner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. „Nach der erfolgreichen Eröffnung in Berlin am Hackeschen Markt können wir mit der Vermittlung in Leipzig die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mc Devitt und My Jewellery fortsetzen.“



