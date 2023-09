My House holt Alexander Hupe in den Vorstand

Alexander Hupe

Fondsexperte Alexander Hupe startet im Vorstand der My House AG und wird künftig als Chief Product Officer (CPO) alle Investment- und Fondsprodukte des Assetmanagers verantworten. Zuletzt war er Geschäftsführer der Yeldo GmbH und als Head of Financial Products & Structuring für die Yeldo Group tätig.

Alexander Hupe verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Kapitalmarktgeschäft, sowohl in der Entwicklung von Immobilienprojekten als auch in der Umsetzung strukturierter Immobilien-Investments. Insgesamt realisierte er bereits ein Investitionsvolumen (Fremd- & Eigenkapital) von mehr als einer Milliarde Euro. Seine ersten beruflichen Stationen absolvierte er bei der Deutschen Bank im Private Banking und Wealth-Management, wo er unter anderem für mehrere Filialen leitend verantwortlich war. Darauf folgten Positionen als Geschäftsführer eines Single Family Office und als Geschäftsführender Partner der Green Eight Capital AG in der Schweiz. Ab 2021 verantwortete er die Bereiche Strategie und M&A der Zertus GmbH in Hamburg als Interim-Manager, bevor er zu Yeldo wechselte.



„Ich freue mich, meine Expertise im Bereich der institutionellen Immobilieninvestments bei der My House einbringen zu können. Die aktuelle Marktphase eröffnet Gelegenheiten für institutionelle Investoren mit langfristigem Anlagehorizont. Hier sehe ich die Chance, mit einem starken Team bleibende Werte für unsere Investoren zu schaffen“, kommentiert Alexander Hupe.