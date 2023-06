MVGM zieht nach Dortmund um

Mit einer 540 m² großen Officefläche eröffnet die MVGM Property Management Deutschland GmbH einen Standort in Dortmund. Zuvor hatte die MVGM ihren Ruhrgebietsstandort in Bochum. Der Umzug nach Dortmund ist zum 1. September 2023 geplant. Eigentümer der Flächen in der Ruhrallee 9 ist ein Family Office, Ruhr Real war vermittelnd tätig.

.

"Durch die Standortverlagerung nach Dortmund sind wir noch näher an den betreuten Immobilienbeständen in der Region. MVGM betreut in NRW von den Standorten in Düsseldorf, Köln und zukünftig Dortmund mit ca. 100 Mitarbeitern mehr als 160 Gewerbe-Objekte und zusätzlich über 9.000 Wohn- und WEG- Einheiten. Die Nähe zu den verwalteten Liegenschaften im Ruhrgebiet und dem Umland ist uns sehr wichtig. Von dem neuen Standort in Dortmund aus ist das für uns noch besser zu realisieren. Das ist ein großer Vorteil für unsere Kunden und auch für die Mieter“, sagt Andreas Flechtner von MVGM.