MVGM verwaltet Leverkusener Luminaden weitere fünf Jahre

MVGM verwaltet für weitere fünf Jahre das Einkaufszentrum Luminaden in Leverkusen-Wiesdorf. Der Immobiliendienstleister ist bis zum Jahr 2026 als WEG-Verwalter beauftragt. Das Zentrum besitzt eine Gesamtmietfläche von rund 27.500 m² und ist mit 65 Gewerbeeinheiten sowie 137 Wohneinheiten und 600 PKW-Stellplätzen Anziehungspunkt der Region.

„Die Luminaden in Leverkusen ist eine unserer größten Wohnungseigentümergemeinschaften in unserem Bestand und ein gutes Beispiel für die breite Aufstellung der MVGM im Property Management in Deutschland“, kommentiert Dirk Tönges, Geschäftsführer der MVGM in Deutschland.



Das Unternehmen betreut die Anlage aus dem Jahr 1972 im Herzen der Leverkusener Innenstadt kaufmännisch und technisch bereits seit zehn Jahren und ist mit einem eigenen Projektbüro in den Luminaden am Wiesdorfer Platz vertreten.