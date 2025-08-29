Erweiterung des Mandats
MVGM übernimmt Management für drei Pflegeimmobilien von Hamburg Team
Hamburg Team überträgt das Management von drei Pflege- und Seniorenimmobilien an MVGM. Der Auftrag umfasst zwei Objekte in Bremen und Ganderkesee sowie ein weiteres in Duisburg. Insgesamt betreut MVGM nun 18 Objekte für Hamburg Team mit rund 150.000 m² Fläche.
Zu den neuen Mandaten zählen zwei Objekte der Newcare Gruppe in Bremen und Ganderkesee mit insgesamt 84 Wohneinheiten und einer Gesamtfläche von fast 12.000 m² [wir berichteten]. Hinzu kommt das „Seniorenwohnen Sittardsberg“ in Duisburg mit 108 Wohnungen und über 6.000 m² Fläche [wir berichteten]. MVGM übernimmt für alle drei Standorte das kaufmännische und technische Property Management.
Mit diesen Neuzugängen verwaltet MVGM für Hamburg Team nun 18 Immobilien mit zusammen fast 150.000 m² Gewerbe- und Wohnfläche in ganz Deutschland. „Mit MVGM setzen wir beim operativen Management auf einen Partner, der Prozesse effizient aufsetzt und die Nutzerbedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Gerade bei Seniorenimmobilien ist eine verlässliche, serviceorientierte Bewirtschaftung entscheidend“, sagt Sebastian Schlansky, Geschäftsführer Gesundheitsimmobilien der Hamburg Team Investment Management.