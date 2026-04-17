MVGM übernimmt 920 Einheiten in Hannover von Core Property

Ein Portfolio mit 53 Objekten, mehr als 68.000 m² Mietfläche und 250 Stellplätzen steht künftig unter der Verwaltung von MVGM. Ziel ist eine nachhaltige Wertentwicklung sowie eine langfristige Steigerung der Mieterzufriedenheit durch integriertes Property Management.

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Core Property hat MVGM mit dem Property Management für rund 920 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Hannover beauftragt. Das Portfolio umfasst 53 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 68.000 m² sowie 250 Stellplätze. Das Mandat beinhaltet sowohl das kaufmännische als auch technische Property Management sowie die Vermietung, die aus dem Standort Hannover heraus gesteuert wird.



Mit dem Auftrag baut MVGM seine Präsenz in Niedersachsen weiter aus. Ziel ist es, durch eine ganzheitliche Betreuung die Wertentwicklung des Portfolios nachhaltig zu sichern und die Mieterzufriedenheit langfristig zu erhöhen.



„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von Core Property. Das Mandat unterstreicht unsere Kompetenz in der integrierten Betreuung komplexer Wohn- und Gewerbeportfolios. Unser Anspruch ist es, durch effiziente Prozesse, hohe Servicequalität und eine enge Zusammenarbeit mit dem Eigentümer die Performance des Portfolios nachhaltig zu steigern“, sagt Dirk Tönges, Geschäftsführer von MVGM Deutschland.