MVGM managt Wohn- und Gewerbeportfolio mit 312 Einheiten

MVGM übernimmt das Management eines Wohnportfolios mit insgesamt 312 Einheiten für ein Family-Office aus Nordrhein-Westfalen. Die Wohneinheiten befinden sich in insgesamt 26 Objekten in Erfurt, Gotha und Halle.

.

Die Gesamtmietfläche des Immobilienportfolios beträgt rund 23.000 m², die sich auf 141 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Erfurt, 57 Wohneinheiten in Gotha und 114 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Halle verteilen. MVGM ist mit dem kaufmännischen und technischen Property Management sowie dem Vermietungs- und Facility Management beauftragt.