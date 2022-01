MVGM managt Lili in Wiesbaden

MVGM übernimmt das Center Management für das Lili in Wiesbaden. Das ehemalige Lilien-Carré gehört seit Ende 2014 einem Fonds, der von Orion Capital Managers gesponsert wird [wir berichteten]. Es verfügt über eine Gesamtfläche von rund 37.000 m² sowie rund 1.000 Parkplätze in der centereigenen Tiefgarage.

