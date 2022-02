MVGM gründet Tochter für Betriebskostenoptimierung

MVGM hat mit OptimusBuy Deutschland GmbH ein Tochterunternehmen für Betriebskostenoptimierung gegründet. Das neue Unternehmen stellt für seine Kunden den Einkaufsprozess nach internationalen ESG-Standards neu auf. Ziel ist es, für Investoren, Asset Manager, Eigentümer und Mieter messbare Einsparungen und dauerhafte Entlastungen bei allen Betriebskostenthemen zu erzielen. Geschäftsführer des Unternehmens wird Ronny Suske.

.

„Wir bieten unseren Kunden eine echte Steigerung ihrer ESG-Performance sowie messbare Einsparungen. Eine transparente Darstellung aller zukünftigen Kosten und Reportings zur Marktkonformität gehören dazu“, sagt Dirk Tönges, Geschäftsführer MVGM Germany. „Ich freue mich, dass wir mit Ronny Suske einen echten Experten in der Betriebskostenoptimierung gewonnen haben.“



Der studierte Wirtschaftsingenieur Suske war vor seinem Einstieg bei OptimusBuy rund fünf Jahre Geschäftsführer bei der IRN Immobilienservices Rhein-Neckar GmbH, einem Serviceunternehmen in der Immobilienbewirtschaftung. Beim Property Manager TREUREAL war der 44-Jährige Projektleiter im Bereich Betriebskostenoptimierung und -benchmarking.



Neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main plant OptimusBuy eine Niederlassung in Berlin sowie vier weiterer Regionalstandorte in Deutschland.