MVGM erweitert Mandat von Magna AM auf 76.000 m²

Nach der Übernahme des City Towers in Essen zu Beginn des Jahres [wir berichteten], baut der Immobiliendienstleister MVGM seine Zusammenarbeit mit der Magna Asset Management durch die Übernahme weiterer Objekte weiter aus. Bis zum Jahresende beläuft sich das Mandat dann auf eine Gesamtfläche von rund 76.000 m² und verteilt sich auf 12 Objekte in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Das Portfolio beinhaltet die Assetklassen Wohnen, Gewerbe und Hotel. Die kaufmännische und technische Betreuung erfolgt aus den MVGM-Standorten Düsseldorf und Berlin.

„Wir freuen uns über das Vertrauen von magna und den Ausbau unserer Zusammenarbeit. Unsere Stärke liegt in klaren Strukturen, serviceorientierter Betreuung und einer engen Kommunikation mit allen Beteiligten“, so Dirk Tönges, Geschäftsführer MVGM Deutschland.