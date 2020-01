Mutares kauft Stotzheimer Werk von Metsä Tissue

Der Servietten-Hersteller Metsä Tissue hat vor Weihnachten einen Kaufvertrag mit Mutares SE & Co. KGaA unterzeichnet. Der neue Eigentümer wird das Werk in Euskirchen in die Keeeper-Gruppe, einem Beteiligungsunternehmen der Unternehmensgruppe, integrieren. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2020 erwartet. Die Transaktion mit der finnischen Metsä Tissue Corporation umfasst neben der Übernahme der Immobilien auch Anlagen, Maschinen und Warenbeständen der Papiermühle Stotzheim sowie die Marken Mondial und Fasana.

Die Produktion am Standort Stotzheim geht auf das Jahr 1928 zurück und gehörte seit 1998 Teil zu Metsä Tissue. Am Standort werden Tissues für Servietten und Servietten hergestellt, die unter der Marke Fasana vertrieben werden. Anfang 2019 hatte das Unternehmen bekanntgegeben die Schließung bzw. den

Verkauf des Werkes zu prüfen. Am Standort in der Metropolregion Köln sind 200 Mitarbeiter beschäftigt.