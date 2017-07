Munich Re investiert in U.S.-Parkhäuser

Die MEAG erwirbt für Munich Re einen Anteil an Interpark, einem der größten privaten Betreiber von Parkhäusern und -flächen in den U.S.A. Interpark verfügt über 57 eigene Parkhäuser sowie ebenerdige Parkflächen mit insgesamt über 49.000 Stellplätzen. Diese liegen in den U.S.A. geografisch diversifiziert an zentralen Lagen wie Geschäftsvierteln, Innenstädten und Flugplätzen, z.B. in Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Houston, Minneapolis, Philadelphia, Phoenix, San Francisco und Washington, D.C. Die MEAG steht für das Vermögensmanagement von Munich Re und Ergo.

„Mit diesem Investment in Parkhäuser und -flächen diversifizieren wir unsere Kapitalanlagen weiter und erhalten langfristige Erträge zur Bedeckung der Zahlungsverbindlichkeiten von Munich Re im Kerngeschäft. Der U.S.-Markt ist ein Schwerpunkt unserer Investitionstätigkeit, spiegelt er doch das starke Kerngeschäft von Munich Re dort wider. Als Einheit von Munich Re verfügen wir über breite Risikoexpertise eines globalen Versicherungsunternehmens, mit dem wir Wert auf verschiedenen Stufen unseres Investmentprozesses schaffen können“, sagt MEAG Geschäftsführer Holger Kerzel.