Mundial verkauft historische Villa in Berlin-Grunewald

Historische Villa in Grunewald

© Mundial AG

Die Mundial AG hat eine 90-prozentige Beteiligung an einem Projekt im Berliner Ortsteil Grunewald an einen privaten Investor verkauft. Die Gesellschaft hält eine Villa in der Trabener Straße 77 mit einer Mietfläche von 650 m². Das Haus soll in vier Wohnungen unterteilt und modernisiert werden. „Wir entwickeln zeitgemäße Grundrisse in einer wunderbaren Gebäudesubstanz in einer der exklusivsten Wohnlagen Berlins“, sagt Vorstand Zsolt Farkas. Nach Verkauf der Geschäftsanteile übernehme das Unternehmen als Generalunternehmer die Komplettsanierung des im Jahre 1912 erbauten Gebäudes. Die Fertigstellung ist für den kommenden Monat geplant.

.