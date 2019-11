Multi übernimmt das Management der Trier Galerie

Die Multi Germany GmbH hat das Ausschreibungsverfahren zur Vergabe des Managementmandates des Shopping-Centers Trier Galerie gewonnen. Zum 1. Februar 2020 wird der Shopping Center-Betreiber das Management des Einkaufszentrums übernehmen, das seit seiner Eröffnung in den Händen von Koprian iQ lag. Der neue Wind im Center soll für eine Reduzierung des Leerstands sorgen, denn das Center ist keineswegs mehr vollvermietet.

