Multi positioniert Forum Mülheim für Commerz Real neu

Die Commerz Real positioniert das Shopping-Center „Forum City Mülheim“ ihres offenen Immobilienfonds Hausinvest neu. Dafür werden das erste Ober- sowie das Untergeschoss mit zusammen 14.500 m² der gesamten Mietfläche von rund 52.000 m² bis Ende 2023 umfassend umgebaut. Unter dem Namen „Forum Medikum“ werden diese Bereiche dann für Gesundheits-, therapeutische und Pflege-Dienstleistungen zur Verfügung stehen und den bestehenden Nahversorgungs-Einzelhandel bzw. Gastronomie ergänzen. Zusätzlich entsteht im Erdgeschoss ein Kindergarten. Während der Umbauarbeiten wird das Center weiter geöffnet bleiben.

.

„Mit dem Forum Medikum geben wir eine neuartige und zukunftsgerichtete Antwort auf die Herausforderungen des stationären Einzelhandels“, erläutert Mario Schüttauf, Fondsmanager des Hausinvest. „Wir verzahnen unterschiedliche Lebensbereiche, die bislang getrennt waren, an einem Ort und schaffen über Synergien mehr Aufenthalts- und Servicequalität für das Center insgesamt.“ Bestätigt sieht sich die Commerz Real durch eine in ihrem Auftrag durchgeführte Umfrage des Marktforschungsinstituts Civey im Sommer diesen Jahres. Danach ist ein Umzug in ein Shopping Center oder Geschäftshaus für etwa 44 Prozent der befragten niedergelassenen Ärzte in Deutschland eine denkbare Option.



Die im Forum Medikum entstehenden Praxisflächen mit 150 bis 2.500 m² richten sich an alle Bereiche rund um die Gesundheit: neben Arztpraxen auch beispielsweise Physiotherapie, Heilpädagogik, Krankenkassen, Sanitätshäuser oder Pflegedienste. Bei der Gestaltung der neuen Flächen will Commerz Real Aspekte der sogenannten „Healing Architecture“ integrieren, welche das psychische und physische Wohlbefinden positiv beeinflussen und Stressfaktoren minimieren sollen. Dazu zählen unter anderem eine entsprechende Wandgestaltung, angenehme Düfte und entspannende Musik. „Wir möchten es Menschen in jeder Lebensphase ermöglichen, ihre Gesundheit und Wohlbefinden optimal zu entfalten“, so Schüttauf.



„Wir sind davon überzeugt, dass die Eigentümerin damit die entscheidende Transformation vornimmt und damit den Standort nachhaltig stärkt. Diese Neuausrichtung mit einer Symbiose aus Nahversorgung und exzellenter medizinscher Versorgung ist wegweisend und eine Entscheidung für die Zukunft und für Mülheim an der Ruhr.“, bestätigt Hubert Stech, Geschäftsführer Multi Germany GmbH