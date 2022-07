Multi managt sechs Shopping-Center für Koprian iQ

Multi Germany hat zum 13. Juli 2022 das Management von sechs Shopping-Centern in Berlin, Bochum, Dorsten, Hagen und Potsdam mit rund 25 Mitarbeitern aus dem Bestand der Koprian iQ übernommen. Für das in Düsseldorf beheimatete Unternehmen bedeutet diese Übernahme ein signifikantes Wachstum.

.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, unser Portfolio im Rahmen unserer erfolgreichen Driving-Value-Strategie auszubauen“, betont Hubert Stech, Managing Director Multi Germany & Benelux. „Wir erhoffen uns von dieser Übernahme deutliche Wachstums- und Synergieeffekte, vor allem aber sind wir nun auch in der Hauptstadt Berlin sowie in Potsdam präsent, wo wir bislang nicht vertreten waren“, erklärt Hubert Stech. Durch die Übernahme wächst das Portfolio von Multi in Deutschland und Benelux auf insgesamt 32 Einzelhandelsimmobilien. „Damit haben wir die Grundlage für ein solides Wachstum“, so Hubert Stech.



Multi vollzog im März diesen Jahres ein Management-Buy-out, nachdem es rund ein Jahrzehnt lang zu Blackstone gehört hatte. Die Übernahme der Koprian-Assets ist ein Zeichen für den Wachstumskurs der unabhängigen Multi.