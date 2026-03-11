Multi Germany ernennt zwei neue Geschäftsführer

Multi Germany hat zwei neue Geschäftsführer ernannt, um ihre Aktivitäten in Deutschland weiter zu stärken. Lars Birkemeier übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Managing Directors, während Harold van Riel zum Finance Director ernannt wurde. Beide sind seit vielen Jahren bei Multi tätig und bringen umfangreiche Erfahrung in ihre neuen Funktionen ein.

Als Managing Director wird Lars Birkemeier Multi Germany leiten und gleichzeitig seine derzeitige Position als Head of Leasing beibehalten, eine Funktion, die er seit drei Jahren innehat. Lars Birkemeier kam 2015 zu Multi Germany, zunächst als Senior Leasing Manager, und verfügt über langjährige Expertise in der strategischen und operativen Vermietung von Gewerbeimmobilien, insbesondere in den Bereichen Einzelhandel, Mixed-Use und Shoppingcenter.



Harold van Riel bringt mehr als 25 Jahre internationale Expertise im Finanz- und Immobilienbereich mit und wird für die strategische Entwicklung sowie die operative Performance des Unternehmens verantwortlich sein. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen bei der Multi Corporation inne, wo er die Portfolioentwicklung initiierte und komplexe Restrukturierungs- und Desinvestitionsprojekte in mehreren Märkten leitete.



Der bisherige Finance Director Germany, Izzet Ensoy, wird neue Aufgaben innerhalb der erweiterten Multi-Plattform übernehmen. Jörg-Michael Zimmermann wird seine Position als Managing Director niederlegen und Multi Germany verlassen. „Ich möchte Jörg und Izzet herzlich für ihre hervorragende Arbeit in unserer Organisation danken, durch die sie unsere Prozesse in Deutschland nachhaltig gestärkt haben“, kommentierte Lars Birkemeier.



Steven Poelman, Co-CEO der Multi Corporation, äußerte sich zu den Veränderungen: „Deutschland wird innerhalb der Multi-Organisation weiterhin ein Schlüsselmarkt bleiben. Wir sind dankbar für das Engagement von Jörg-Michael Zimmermann und Izzet Ensoy sowie für die Ergebnisse, die sie für Multi Germany erzielt haben. Ich bin überzeugt, dass Lars Birkemeier und Harold van Riel unser Deutschlandgeschäft weiter stärken und eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum schaffen werden.“