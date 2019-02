Multi: Deutschland-Chef Hubert Stech übernimmt auch in den Niederlanden und Belgien

Hubert Stech

Die Multi Corporation hat Hubert Stech zum neuen Managing Director von Multi Netherlands und Multi Belgium mit Wirkung zum 1. März 2019 ernannt. Stech wird zusätzlich zu seiner Funktion als Managing Director von Multi Germany die Verantwortung für die Region Benelux übernehmen. Er wird die Nachfolge von Françoise Dechesne antreten, die diese Position seit Oktober 2015 innehat und sich zukünftig auf Aufsichtsratsmandate und das Interim-Management konzentrieren wird.

Hubert Stech verfügt über eine breite internationale Erfahrung in der Immobilienverwaltung und -entwicklung, insbesondere im Einzelhandel. Bevor er 2017 zu Multi in seiner aktuellen Position als Managing Director Multi Germany kam, war er unter anderem Leiter Projektentwicklung und Vertrieb bei Siemens Real Estate. Zu seinen früheren Positionen gehörte er als Prokurist und Bereichsleiter der internationalen Koordination zur Metro Group Asset Management, bevor er für mehrere Jahre zum Geschäftsführer von Douglas Real Estate berufen wurde. Hubert Stech studierte Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Tübingen, Innsbruck und New Orleans und hat einen Master in Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften.