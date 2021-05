Müpro zieht nach Wiesbaden-Nordenstadt

Die Müpro GmbH verlegt im Sommer 2021 den Firmensitz nach Wiesbaden-Nordenstadt. Master Immobilien findet für den Weltmarktführer im Bereich Befestigungs- und Schallschutztechnik aus Hofheim-Wallau am Taunus mit der Borsigstrasse 14 in Nordenstadt einen neuen Standort. Der Eigentümer des Objektes wird von Cushman & Wakefield LLP beraten.

