Münster: Drei mögliche Standorte für neues Preußen-Stadion

Es gibt gute Nachrichten für alle Fans des Fußball-Drittligisten FC Preußen Münster: Es gibt drei mögliche Standorte für einen neuen Stadionbau. Doch die Freude könnte nur von kurzer Dauer sein, denn neuerliche Kostenschätzungen in Bezug auf die notwendige Infrastruktur und Grunderwerb stellt die Stadt vor eine große Herausforderung. Mit den ursprünglich angedachten 20 Millionen ist kaum hinzukommen. Die aktuellen Kostenschätzungen liegen je nach Standort zwischen 35 Millionen Euro, die Obergrenze wird auf rund 51 Millionen Euro taxiert. Und dann stünden noch die Kosten für die Errichtung des Stadions auf der Rechnung.

.

Drei denkbare Standorte

Für ein 40.000 Zuschauer fassenden Neubau stehen laut der aktuellen Potenzialstudie drei Standorte zur Verfügung. Im Rennen sind derzeit noch die Standorte in der Steinfurter Straße, der Stadthafen 2 sowie im Hansa-Business-Park in Amelsbüren. Die Ergebnisse sind mit Vertretern von Vorstand und Aufsichtsrat des Vereins SC Preußen Münster vertraulich erörtert worden, so die Verwaltung. Über die Ergebnisse wurden am Montag außerdem die Vertretungen der Fraktionen und Gruppen des Rates informiert. Und die neuen Zahlen heizten die politische Standort-Debatte natürlich sofort an. Die Grünen wollen den Neubau nicht mittragen. Die FDP fordert die Kosten für die Umbaumaßnahmen des 20.000 Zuschauer fassenden Stadions am alten Standort in der Hammer Straße darzulegen, um diese in den Entscheidungsprozess mit einfließen lassen zu können. Die SPD hält die Zahlen für hochgerechnet, um einen Neubau in der Öffentlichkeit schlecht zu reden. So sagte SPD-Fraktionschef Dr. Michael Jung gegenüber den Westfälischen Nachrichten, dass das nur ein Jonglieren mit Zahlen wäre. „Es wird so getan, als würden wir bis zu 70 Millionen Euro Haushaltsbelastung bekommen. Dabei hätte die Stadt in diesem Fall auch ein Grundstück in der Bilanz und bekäme eine Pacht".