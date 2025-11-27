Münchner Wohnen kommt im Klimaquartier Ramersdorf voran

Die Münchner Wohnen hat im Klimaquartier Ramersdorf die ersten vier zusammenhängende Wohnhäuser mit 36 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten am Karl-Preis-Platz energetisch modernisiert. Weitere Arbeiten laufen bereits. Die Gebäude aus dem Jahr 1950 erreichen nun den Effizienzhausstandard EH 55, profitieren von Dreifachverglasung, Dämmung und erneuerter Technik und werden künftig an Fernwärme und Photovoltaik angebunden.

.

Voraussichtlich nächstes Jahr werden die Häuser an umweltfreundliche Fernwärme angeschlossen. Zusätzlich wurde das Dach für eine Photovoltaikanlage im Mieterstrommodell verstärkt. Die Arbeiten begannen im August 2024 und konnten rund ein Jahr später erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gebäude wurden auf den Effizienzhausstandard EH 55 gebracht und bilden nun mit ihrer auberginefarbenen Fassade einen attraktiven Eingang in das Quartier vom Karl-Preis-Platz aus.



Die Häuser waren in die Jahre gekommen und wiesen ein hohes energetisches Modernisierungspotenzial auf. Durch die Arbeiten sinkt der jährliche CO₂-Verbrauch der Häuserzeile voraussichtlich um rund 82 Prozent. „Das ist ein bedeutender Beitrag zum Klimaschutz und zur Senkung der Energiekosten für die Bewohnerinnen und Bewohner“, sagt Christian Müller, Geschäftsführer der Münchner Wohnen. Besonderes Augenmerk hat die Projektleitung auf den Erhalt der historischen Hauseingänge mit Eichenholztüren und Naturstein gelegt. So konnte wertvolle Bausubstanz der 1950er Jahre bewahrt werden. Zudem hat die Münchner Wohnen in Zusammenarbeit mit Fachgutachtern Nistkästen für Mauersegler in die neue Fassade integriert, um auch die Biodiversität im urbanen Raum zu schützen.



Die Siedlung an der Claudius-Keller- sowie der Rosenheimer Straße wird zukunftsfest weiterentwickelt. Ziel ist ein klimaneutrales Quartier. Durch Aufstockungen und Ergänzung des Bestands soll zudem neuer, bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Grundlage ist ein Stadtratsbeschluss von 2023, der Sanierungen, Neubauten und zusätzliche Wohnungen ermöglicht.



Das Quartier wird in den kommenden Jahren in drei großen Phasen umgestaltet. Die erste läuft bereits. Derzeit werden die Punkthäuser an der Wilram- und Wageneggerstraße energetisch modernisiert. In der zweiten Phase ab 2027 werden weitere Gebäude aufgestockt und mit Balkonen ausgestattet sowie teilweise mit Anbauten erweitert. Dadurch entstehen zusätzlich rund 260 neue Wohnungen, alle barrierefrei.



Die dritte Phase ab 2030 widmet sich dem Teil entlang der Triester Straße im Kern des Quartiers. Etwa 15 Prozent der Bestandsgebäude, angrenzend an den zukünftigen Quartiersplatz, sollen ersetzt werden. Gleichzeitig entstehen auf weiteren Zeilenbauten neue Wohnungen durch Aufstockungen. Die Münchner Wohnen errichtet eine neue Quartiersmitte mit Treffpunkt für alle Generationen, einer Kita, Gewerbeflächen wie Café, Werkstätten und Nahversorgung. Der Freiraum soll neue Aufenthaltsqualitäten bieten und versiegelte Flächen reduzieren. Damit wächst das Quartier, ohne seine Struktur zu verlieren.